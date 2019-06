Sea Watch, Salvini: intervenga Olanda. Il medico a bordo: aiuto

Roma, 21 giu. (askanews) - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la politica dei "porti chiusi" e sollecitare una "energica nuova iniziativa di sensibilizzazione" nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la 'Sea Watch3' batte bandiera olandese.

La nave della ong è da giorni al largo delle coste italiane, con 43 migranti a bordo in attesa di un porto in cui attraccare. E continua a lanciare apperlli, anche attraverso i medici a bordo. Come Verena che denuncia come "il mare in questo momento sia calmo" ma faccia "molto caldo sulla nave" e i migranti "abbiano problemi di disidratazione". Tra loro, spiega ci sono molti che hanno subito traumi e torturi e hanno bisogno di aiuto psicologico.

Da parte sua Conte ha detto di aver letto la lettera durante i lavori del consiglio europeo. "Comprendo lo stallo, il premier è disponibile a intervenire in aiuto di tutti i suoi ministri, quindi anche del ministero dell'Interno, e sono già prontamente intervenuto. Attendiamo una risposta".