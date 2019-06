Clima, blitz di ambientalisti tedeschi alla miniera di Garzweiler

Colonia, 22 giu. (askanews) - Blitz di centinaia di ambientalisti alla miniera a cielo aperto di Garzweiler, in Renania. Gli attivisti hanno eluso i controlli delle forze dell'ordine per dire stop al carbone. Proprio a causa del carbone, il Governo tedesco non centrerà entro il 2020 l'obiettivo di ridurre le emissioni che alterano il clima.