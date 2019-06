Dal 12 settembre in sala "Angry Birds 2", nemici diventano amici

Roma, 24 giu. (askanews) - Negli Stati Uniti uscirà il 14 agosto, in Italia bisogna aspettare il 12 settembre per vedere al cinema "Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre", ma intanto ecco in anteprima il trailer italiano del secondo capitolo della serie animata. Il film si ispira al celebre videogame "Angry Birds" ed è diretto da Thurop Van Orman e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Dopo gli eventi accaduti nel primo film gli eroi della Bird Island Red, Chuck, Bomb, Grande Aquila e gli altri uccelli che abitano nell'isola si dovranno alleare con i loro nemici giurati, i maiali guidati dal Re Barbafangosa. Insieme proveranno a sconfiggere un misterioso uccello viola di nome Zeta che provenie da un'isola ghiacciata e vuole distruggere le isole dei due rivali, portando l'eterno inverno.

Il primo "Angry Birds" era costato 73 milioni di dollari e incassati più di 350 milioni in tutto il mondo. Non resta che aspettare per vedere se il secondo episodio riuscirà a superarlo.