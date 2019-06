Olimpiadi, Sala: nostra proposta buona, Svezia può attendere

Losanna , 24 giu. (askanews) - "Abbiamo la consapevolezza di avere fatto un grande lavoro, ma siamo convinti che il modo in cui si risponderà alle domande" dei delegati del Cio "può essere decisivo, un modo per conquistare l'ultimo consenso". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al suo arrivo allo Swiss Tech Center di Losanna dove alle 18 sarà annunciata la sede dei Giochi olimpici invernali del 2026. "Non si parla di numeri l'atteggiamento deve essere quello che si parte da 50 e 50. Io credo che la nostra proposta sia molto buona, l'unica preoccupazione è che prima o poi statisticamente...ma la Svezia può attendere" ha aggiunto riferendosi ai tentativi vani del passato della Svezia di ottenere i Giochi.

"Il fascino dell'Italia giocherà. Ricordiamoci che le Olimpiadi durano tre settimane ma la preparazione dura 7 anni. Quindi sette anni di visite a Milano. E in questo senso il nostro paese ha qualche vantaggio", ha concluso