Arriva "Genitori quasi perfetti", con Foglietta e Lucia Mascino

Roma, 27 giu. (askanews) - "Genitori quasi perfetti" film di Laura Chissone, con protagonisti Anna Foglietta, Paolo Calabresi e Lucia Mascino, arriverà in sala dal 29 agosto: una commedia scomoda e divertente sulla nuova generazione di genitori.

Essere genitori è veramente il mestiere più difficile del mondo. Per Simona (Anna Foglietta), convinta di fare del proprio meglio, l organizzazione della festa di compleanno per gli 8 anni del suo Filippo si rivelerà un occasione per rivalutare e mettere in discussione tutte le sue convinzioni, costringendola a misurarsi con altri tipi di mamme e papà: genitori troppo apprensivi, troppo alternativi, troppo intellettuali o troppo vegani.

Scritto da Renata Ciaravino e Gabriele Scotti e prodotto da Indiana Production, Rosso Film, Maremosso con Rai Cinema in associazione con Proxima Milano , vede nel cast anche Marina Rocco, Elena Radonicich, Francesco Turbanti, Paolo Mazzarelli, Marina Occhionero e per la prima volta sullo schermo il piccolo Nicolò Costa.