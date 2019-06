Italia-Olanda, le orange in campo per le ultime rifiniture

Parigi, 28 giu. (askanews) - L'appuntamento è per sabato alle 15 per la sfida con l'Italia nei quarti di finale dei mondiali di calcio femminile. Alla vigilia le Orange sono scese in campo per gli allenamenti a Valenciennes. Corsa sotto il sole, esercizi con e senza palla, per le olandesi pronte a sfidare le azzurre con il tridente van de Sanden-Miedema-Marten.