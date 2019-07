"Bond 25", le prime immagini di Daniel Craig sul set a Londra

Roma, 1 lug. (askanews) - È gia "Bond 25 mania". Continuano a emergere dettagli sul nuovo 007 che arriverà al cinema dall'8 aprile 2020 e sono arrivate le prime immagini dal set con Daniel Craig che torna a vestire i panni dell'agente segreto per la quinta volta.

Eccolo a Londra con l'inconfondibile completo grigio e gli occhiali da sole, davanti a Buckingham Palace e in una foto si vede anche la mitica Aston Martin V 8, apparsa per la prima volta in un film della saga nel 1987.

Il film è diretto da Cary Fukunaga e ha come protagonisti anche Léa Seydoux, Ralph Fiennes e Rami Malek. Sulla trama si sa ancora poco; pochi giorni fa è arrivato un primo video dal set in Giamaica. Bond, infatti, abbandonati gli impegni in prima linea si gode lì una vita tranquilla. Ma la sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della Cia si palesa con una richiesta d'aiuto. La missione è recuperare uno scienziato rapito e Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.