Imprenditori vicini ai clan: arresti e sequestri per 63 milioni

Caltanissetta, 1 lug. (askanews) - Arresti e sequestri per 63 milioni di euro: è il risultato di una indagine del GICO del Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Caltanissetta che ha coinvolto diversi imprenditori gelesi ritenuti vicini al clan mafioso dei Rinzivillo. Sette ordinanze cautelari, 3 in carcere e 4 misure di divieto di dimora.

Gli imprenditori, nel settore delle autovetture di lusso e immobiliare, sono ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, riciclaggio e concorso in corruzione, per avere, negli anni, riciclato capitali illeciti dei clan. Nell'indagine è coinvolto anche un funzionario di polizia che ha agevolato gli indagati.