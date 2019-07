Terna protagonista del 40esimo Premio Ischia di giornalismo

Roma, 1 lug. (askanews) - Terna protagonista della 40esima edizione del Premio Ischia internazionale di giornalismo. A Luca Torchia, responsabile Relazioni esterne e sostenibilità dell'azienda, un riconoscimento speciale per la comunicazione istituzionale per "l'attenzione dimostrata e l'impegno intrapreso sulla Regione Campania e sul progetto Smart Island" e, da Terna, un premio a Elisabetta Soglio, caporedattrice del Corriere della Sera e curatrice del supplemento "Buone notizie".

A premiare Torchia, per "gli ottimi risultati e la dimensione di integrazione e innovatività nella comunicazione come leva strategica", il presidente della commissione Attività produttive, Turismo e Lavoro della Regione Campania, Nicola Marrazzo.

"Sono particolarmente orgoglioso di questo premio, per me e la squadra che lavora con me tutti i giorni per fare della comunicazione una leva di generazione di valore non solo per Terna, ma per i territori, sui territori e con i territori per i cittadini per i quali noi lavoriamo".

Sono 72mila i chilometri di linee elettriche ad alta tensione che corrono su tutto il territorio nazionale per portare energia alle persone ha ricordato Torchia: "Questo va fatto attraverso meccanismi di dialogo, ascolto e progettazione partecipata. Questi sono i tre principi basilari del nostro nuovo modo di comunicare e del nostro nuovo modo di mettere le persone, Terna e territori, al centro della nostra progettualità".

Il premio Terna per la comunicazione sostenibile è alla sua seconda edizione. L'inserto "Buone Notizie" curato da Elisabetta Soglio, per Torchia: "Nel nome e nel fatto, comunica ottimismo, voglia di dare notizie positive e voglia di dare valore alle comunità e alle persone alle quali si rivolge".

Un inserto che si rivolge soprattutto al mondo del terzo settore. Elisabetta Soglio:

"Abbiamo pensato di valorizzare le storie, le esperienze di associazioni di volontariato, associazioni, imprese sociali, cooperative e anche di persone che, semplicemente, non si arrendono di fronte ai molti problemi che abbiamo nel nostro Paese, che non si lamentano e che cercano invece soluzioni".