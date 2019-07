Micciché: Arata non ha ottenuto nulla dalla politica siciliana

Palermo, 2 lug. (askanews) - "La cosa più bella, che dovrebbe far sorridere tutti i siciliani, è che, contrariamente a quanto avveniva prima, oggi l'imprenditore non onesto, tangentista e implicato con la mafia, se n'è andato con le pive nel sacco, non ha ottenuto nulla, la politica è salva, ha dato un segnale importantissimo. Questo è un palazzo che garantisce trasparenza e certezza negli incontri, io non incontro nessuno che non abbia preso un appuntamento e senza che si sia prima avvertita la portineria. La Sicilia sta cambiando ed è un segnale che dovrebbero cogliere tutti".

Così il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, al termine dell'audizione in commissione regionale antimafia a Palermo sul caso che vede coinvolto l'ex consulente della Lega per l'energia Paolo Arata, accusato di essere socio occulto dell'imprenditore dell'eolico Vito Nicastri, ritenuto vicino al latitante di Cosa nostra Matteo Messina Denaro.