Nicole Kidman a Taormina: adoro l'Italia, mi avete sempre capita

Taormina, 2 lug. (askanews) - "Avevo 17 anni quando sono salita in aereo e sono arrivata a Roma via Amsterdam. Mi ricordo che vagavo per le strade sognando di sposare un italiano. Non è successo... Ma ci sono andata vicina" ha raccontato la bionda attrice australiana ora protagonista della serie "Big little lies".

"Il mio amore per il cinema, e lo voglio dire perché sono in Italia, è cominciato con il cinema europeo. Me ne scappavo al cinema e naturalmente andavo a vedere Kuvrick ma vedevo anche Fellini. Ero giovane e non capivo molti dei film che vedevo, ma sapevo che volevo entrare in quel mondo. Voglio dire grazie, Italia, perché mi hai sempre capita. E io sono una strana. Questo paese mi ha sempre accolta; sono andata a Venezia sette volte credo. Essere stata invitata in Italia tante volte, essere capita come mi capite. Per questo quando mi hanno chiesto di venire a Taormina ho detto sì: è difficile arrivarci, ma ci andrò." ha raccontato Kidman.