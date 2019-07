Al via a Napoli la 30esima edizione delle Universiadi estive

Milano, 3 lug. (askanews) - A Napoli prende il via la 30esima edizione delle Universiadi estive, i giochi olimpici dedicati agli studenti universitari di tutto il mondo, in programma dal 3 al 13 luglio 2019.

Attesi in Campania oltre 8mila partecipanti, provenienti da 118 Paesi diversi per contendersi le 220 medaglie in palio nelle 18 discipline sportive previste. Oltre a Napoli si gareggera in altri 33 comuni campani; 58 in tutto gli impianti sportivi costruiti o rimessi a nuovo in vista dei giochi universitari. Una sfida non facile, ma neppure impossibile come ha spiegato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

"Se Dio vuole siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo - ha detto - per noi significa una grande promozione di Napoli e della Campania nel mondo, una volorizzazione di questo patrimonio immenso che abbiamo nelle mani. Un evento che parla di pace e amicizia fra i popoli e, soprattutto, avendo realizzato decine d'impianti sportivi, la possibilità di far crescere un movimento sportivo tra i giovani della Campania per sottrarli all'abbaondono nei grandi quartieri della paura e per trasmettere ai giovani valori positivi di lealtà e rispetto reciproco".

Lealtà e rispetto che però sarebbero mancati, secondo il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris - che ha parlato di metodi da "imitatori di Ceausescu" - dopo il mancato invito a rappresentare la città alla conferenza stampa d'apertura dell'evento.

"È una grave violazione dei rapporti di correttezza diplomatica e istituzionale - ha sottolineato il primo cittadino - ma non vogliamo che quest'evento così importante per la città venga avvelenato o sporcato da scorrettezze istituzionali e diplomatiche che sono uno sgarbo alla città di Napoli che sta ospitando migliaia di atleti, collaboratori e turisti, caricandosi anche dei disagi. Adesso godiamoci quest'evento, la città di Napoli ha dimostrato di farsi trovare pronta, con il lavoro straordinario, anche in termini d'impegno di risorse umane, di tutte le articolazioni del Comune e delle altre forze istituzionali che incidono in città, quindi da questo punto di vista abbiamo già raggiunto l'obiettivo".

Polemiche a parte, per i 10 giorni dei giochi la Campania sarà meta di almeno 25mila appassionati e turisti. Atleti e delegazioni, invece, saranno ospitati nel villaggio "flottante" a bordo di due navi da crociera della Msc.