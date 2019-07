Sea Watch: da Salvini reazioni isteriche, stanchi di insulti

Roma, 3 lug. (askanews) - "Che Carola sia libera per noi è un grandissimo sollievo e un riconoscimento di quello che abbiamo passato negli ultimi 20 giorni, un riconoscimento dello stato di diritto": lo ha detto la portavoce di Sea Watch Giorgia Linardi nel corso di una conferenza stampa. "Il comandante è stato lasciato solo. E' una violazione da parte delle autorità non indicare un porto sicuro al comando di una nave che ha effettuato soccorso".

Quanto alla reazione del ministro dell'Interno Matteo Salvini, "hanno stancato. Sono reazioni isteriche, non saprei come altro definirle, non intendo commentarla ma siamo stanchi di essere insultati ingiustamente; peraltro sono in contraddizione con i risultati delle indagini di almeno cinque procure della Repubblica di questo paese negli scorsi anni per quanto riguarda le attività delle ong in mare".