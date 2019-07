Ferrari Artic Tour, ambasciatore Altana: una formula vincente

Helsinki, (askanews) - E' partito ufficialmente il tour delle 30 Ferrari guidate da Fabio Barone che domani arriveranno al Circolo Polare Artico per scrivere un nuovo record del mondo, spingendo le Rosse così a Nord dove non erano mai arrivate. Un evento che ha unito gli elementi che i finlandesi amano, ha spiegato l'ambasciatore italiano a Helsinki Gabriele Altana, che ha ospitato la cena di benvenuto per la spedizione.

"Si tratta sicuramente di un iniziativa molto interessante destinata a un grande successo perché i finlandesi amano l Italia, la bellezza, la capacità di creare cose originali e che durano. Quando questo si unisce alla grande passione finlandese per le corse e per i motori come nel caso delle Ferrari si tratta di una formula vincente. Credo che in tutte le tappe del percorso si potrà registrare interesse, curiosità ed entusiasmo. Mi sembra un idea eccellente, siamo molto contenti come ambasciata di dare una mano per contribuire al successo dell iniziativa".