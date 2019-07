Mattarella di nuovo in Abruzzo, a Tagliacozzo Scurcola e Avezzano

Tagliacozzo, 6 lug. (askanews) - Bagno di folla per il presidente della Repubblica in Abruzzo. Sergio Mattarella è in visita a Tagliacozzo, in occasione della commemorazione del 750esimo anniversario della storica battaglia condotta nel piccolo centro abruzzese. Al suo arrivo il capo dello Stato ha inaugurato una statua dedicata a Dante Alighieri.

Il sindaco Vincenzo Giovagnorio ha consegnato al presidente le chiavi di Tagliacozzo come testimonianza di "stima e gratitudine per il suo ruolo di garante dell'identità nazionale e degli equilibri costituzionali svolto con singolare saggezza e prestigio per il nostro paese".

Nella sua giornata abruzzese Mattarella visita anche il borgo di Scurcola Marsicana e Avezzano.