Basket, Pau Gasol è Campione Unicef per Nutrizione e Obesità Zero

Roma, 8 lug. (askanews) - Il giocatore della NBA All-Star e due volte campione Nba Pau Gasol è stato nominato dall'Unicef Campione Globale per la Nutrizione e Obesità Zero dell'Infanzia. In questo ruolo, il cestista spagnolo - Ambasciatore di buona volontà dell'Unicef nel Paese iberico dal 2003 - aiuterà il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, ad affrontare problematiche legate sia all'obesità che alla malnutrizione infantile.

"Fin troppi bambini non ricevono la nutrizione di cui hanno bisogno per crescere bene", ha dichiarato Gasol. "Sto lavorando con l'Unicef perché ogni bambino abbia accesso a una corretta nutrizione, per crescere in salute e forte, e contribuire attivamente a ridurre l'obesità tra i bambini, che ora è una epidemia globale".

Nel mondo, 149 milioni di bambini sotto i 5 anni - circa 1 su 4 - soffrono di ritardo della crescita, più di 49 milioni sono sottopeso e oltre 40 milioni in sovrappeso.

Dal 2003, Gasol si è battuto per il lavoro dell'Unicef sulla protezione, la nutrizione e l'istruzione dei bambini e sul lavoro umanitario, realizzando diverse missioni per incontrare i bambini in Iraq, Libano, Ciad, Etiopia, Sudafrica, Angola e Bangladesh. Nel 2013, Gasol e suo fratello, Marc, hanno fondato la Gasol Foundation per aiutare a ridurre i tassi di obesità infantile attraverso la promozione di sport e attività fisiche, corretta alimentazione, qualità del sonno e il benessere emotivo di bambini, adolescenti e delle loro famiglie negli Stati Uniti e in Spagna.