Migranti, armatore Mediterranea: agiamo nel quadro del diritto

Roma, 8 lug. (askanews) - La Nave Alex, che due giorni fa ha sbarcato a Lampedusa oltre 50 migranti, è stata posta sotto sequestro dalle Fiamme Gialle, con la contestazione al comandante e al capomissione dei reati di favoreggiamento di immigrazione clandestina, oltre a una sanzione amministrativa, e alla confisca dell'imbarcazione. L'armatore di Mediterranea, Alessandro Metz, raggiunto telefonicamente da askanews, precisa che tali provvedimenti si basano sul decreto sicurezza bis.

"E' una forzatura da parte del Viminale nel voler portare a casa un risultato politico, in maniera sanzionatoria, per tentare di impedire la possibilità di rientro in mare. Ma non succederà perché Mediterranea non si ferma e non si fermerà".

Metz assicura di volersi fare ascoltare dai magistrati, portando tutta la documentazione necessaria. "Non so cosa rischio e in questo momento non è importante. L'essere presenti in mare, salvare vite umane...se questo è un crimine, allora sono un criminale".

Nella vicenda della Sea Watch 3, il gip di Agrigento ha scarcerato la comandante Carola Rackete in base alle convenzioni internazionali, alla legge del mare e anche alla Costituzione italiana che impongono di salvare vite in mare. E l'armatore si dice sicuro: "Non sono due articoli di un decreto sicurezza che possono stravolgere questo quadro di diritto, siamo assolutamente tranquilli perchè ci stiamo muovendo dentro il quadro di diritto e delle leggi. Sul piano del decreto di sicurezza bis ci sarà discussione anche sul piano della costituzionalità di quel decreto".

Per questo Metz intende querelare di nuovo Salvini come già in passato. "Ho fatto querela-esposto a Matteo Salvini perché c'erano tutte le caratteristiche della diffamazione nei nostri confronti. L'altro ieri Salvini ha detto che siamo trafficanti, anche di questo deve rispondere".

Fermarsi, dunque, per Mediterranea non è un'opzione: "Se arretriamo non è 'solamente' per i migranti, gli stranieri e i profughi, ma diventa un arretramento per il diritto di tutti; ciò significa peggiorare le condizioni di vita nel nostro paese".