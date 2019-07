Malnatt, la birra del riscatto per i detenuti milanesi

Milano, 2 lug. (askanews) - Una birra, anzi tre quante sono le carceri milanesi: San Vittore, Opera, Bollate. E' il progetto Malnatt, nato male in milanese, che punta a offrire una possibilità di riscatto nel mondo del lavoro per detenuti ed ex detenuti. Nato da un'idea di Massimo Barboni, il progetto si è sviluppato grazie alla collaborazione tra i direttori dei tre istituti penitenziari e un gruppo di imprenditori ed esercenti del territorio. A spiegarci di che cosa si tratta è lo stesso Barboni, da sempre al lavoro nel comparto birrario

"Verranno prodotte e commercializzate tre birre, la Malnatt San Vittore, Bollate e Opera. Tutte birre agricole, quindi non filtrate, non pastorizzate e prodotte con ingredienti, malto d'orzo e malto di frumento e luppolo coltivati nello stesso posto in cui viene fatta la birra, l'azienda agricola La Morosina nel parco naturale del Ticino".

Per la birra del riscatto gli obiettivi sono ambiziosi. "Ci siamo dati l'obiettivo di arrivare a vendere tra due anni

1.000 ettolitri, pari a 300mila bottiglie - ha spiegato il

coordinatore del progetto Massimo Barboni - il 5% del fatturato

andrà poi a finanziare i progetti che il provveditore segnalerà

all'amministrazione penitenziaria della Lombardia".

Attualmente si è aperta un'opportunità di inserimento per tre persone che verranno selezionate all'interno delle tre carceri meneghine. Per loro chiaramente gli impieghi potranno essere i più diversi:

"Oggi l'importante è dare una opportunità di riscatto per queste persone e non inserirle necessariamente nella produzione della birra poi se qualcuno si innamora della produzione e diventa un mastro birraio siamo solo orgogliosi".

E nel futuro prossimo per le Malnatt milanesi l'obiettivo è quello di crescere, magari approdando anche sugli scaffali dei supermercati: "Il canale della gdo sarebbe molto importante darebbe ulteriore visibilità alle birre Malnatt . Stiamo proponendo il progetto ai principali retailer della Lombardia. Confidiamo anche lì di avere dei buoni risultati".