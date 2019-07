Triennale e San Vittore: in mostra la vita delle detenute

Milano, 9 lug. (askanews) - Dopo il progetto "ti Porto in prigione", che raccontava la vita dei detenuti del reparto La Nave di San Vittore, la collaborazione tra la Triennale Milano e il carcere cittadino prosegue con "PosSession", mostra fotografica di Cinzia Pedrizzetti, nell'ambito di un progetto dedicato alla detenzione femminile e al lavoro di recupero fatto in carcere attraverso l'arte.

Il titolo della mostra allude sia alla sessione di posa sia all'idea che l'arte si impossessi di chi la pratica e di chi la fruisce. Gli scatti di Pedrizzetti sono stati realizzati nell'ambito di un progetto teatrale più ampio dal titolo "Diarios de Frida" della compagnia CETEC dentro/fuori San Vittore con la direzione artistica di Donatella Massimilla che da oltre venticinque anni realizza progetti di teatro e arte in carcere a livello europeo e recentemente anche in Messico.

Il progetto è articolato in due tappe: in Triennale sono esposti gli scatti dedicati alle detenute e a San Vittore - che aprirà le sue porte ai cittadini - quelle del backstage delle prove e degli spettacoli teatrali allestiti in carcere.