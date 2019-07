Alessandra Locatelli giura come neo-ministra della Famiglia

Roma, 10 lug. (askanews) - Alessandra Locatelli ha giurato al Quirinale come nuova ministra per le Politiche per la famiglia. La deputata della Lega, 42 anni, sostituisce l'attuale titolare Lorenzo Fontana, che diventerà a sua volta ministro per gli Affari europei, posto lasciato vacante da Paolo Savona dopo la sua nomina a presidente della Consob.

Al Quirinale è salita solo Locatelli, perché il passaggio di "casella" di Fontana non richiede un nuovo giuramento (già prestato in occasione dell'insediamento del governo Conte lo scorso anno). Il presidente Sergio Mattarella ha così firmato, su proposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il decreto di nomina a Ministro senza Portafoglio di Locatelli. Mattarella le ha poi stretto la mano dicendole "Sarà una bella esperienza", Locatelli ha replicato "Sicuramente".

Domani - come hanno ricordato i presenti - si riunirà il Consiglio dei ministri per conferire a Locatelli le deleghe per le Politiche alle disabilità e alla famiglia e a Fontana quelle per gli Affari europei. Sempre domani, al termine della riunione di governo, è prevista una conferenza stampa, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri Locatelli e Fontana.