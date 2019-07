Calcio femminile, giocatrici Usa in trionfo a New York

New York, 9 lug. (askanews) - Le campionesse del mondo di calcio, le giocatrici americane che hanno conquistato i Mondiali femminili, hanno fatto ritorno a New York, acclamate dal pubblico e da un tifo mai visto per il calcio femminile. Le campionesse del mondo hanno sfilato per le strade di New Yol tra due ali di folla in festa accolte come eroine. Sul carro un grande globo terrestre e fiumi di champagne per celebrare la quarta vittoria del titolo mondiale.