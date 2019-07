Julio Iglesias riconosciuto "padre biologico" di un 43enne

Valencia, 10 lug. (askanews) - Julio Iglesias ha un altro figlio; il tribunale di Valencia ha annunciato di aver riconosciuto il cantante come "padre biologico" di uno spagnolo di 43 anni.

La sentenza corona una battaglia giudiziaria ventennale. Javier Sanchez Santos, nato nell'aprile del 1976, si era visto respingere la prima richiesta di riconoscimento di paternità nel 1999 dalla Corte suprema spagnola.

In tribunale, la madre, Maria Edite, ex ballerina portoghese, aveva testimoniato di aver avuto una relazione di una settimana con Julio Iglesias nel luglio 1975 in Catalogna, nove mesi prima della nascita del figlio.

Il tribunale ha deciso in base alle prove esistenti della relazione fra il cantante spagnolo e la ballerina, alla evidente somiglianza fra padre e figlio, e al fatto che più volte Iglesias si è rifiutato di sottoporsi al test di paternità, che in Spagna in questi casi non è obbligatorio. Il cantante può comunque fare ricorso.