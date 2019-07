Marco Mengoni sul red carpet de Il Re Leone a Los Angeles

Los Angeles, 10 lug. (askanews) - Marco Mengoni è stato invitato alla world premiere de Il Re Leone a Los Angeles e dopo aver percorso il red carpet con Beyoncé, Donald Glover, il regista Jon Favreau e gli altri membri del cast americano, ha assistito alla prima proiezione del live action Disney in uscita il 21 agosto, in cui la star del pop italiano dà la voce a Simba. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante, con un emozionante video pubblicato sui social domenica 7 luglio in cui intona al piano "L'amore è nell'aria stasera" la versione italiana del brano di Elton John "Can You Feel The Love Tonight". Il tutto a pochi giorni dalla partenza, il prossimo 14 luglio, di "Fuori Atlantico Tour" una serie di speciali appuntamenti live alla scoperta della natura e delle bellezze italiane nel completo rispetto dell'ambiente. L'ennesimo riconoscimento, nell'anno in cui festeggia i 10 anni di carriera con 50 dischi di platino, dopo il successo dell'album doppio platino e un tour sold out in Italia ed Europa con oltre 200mila biglietti venduti.