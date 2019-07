"Il Re Leone", nelle sale il remake in live action del classico Disney

Arriva al cinema dal 21 agosto "Il Re Leone" (distribuito da The Walt Disney Company Italia), remake dell'amato classico d'animazione Disney del 1994. Diretto da Jon Favreau, già regista di Iron Man (2008 e 2010) e del Libro della Giungla (2016), il film è realizzato con tecniche cinematografiche all'avanguardia, evoluzione delle tecnologie di storytelling che unisce il live action a immagini fotorealistiche generate al computer per dare nuova vita ai personaggi dell'intramontabile successo Disney, di cui è stato rispettato l'equilibrio originale.

E se in America nel ruolo di Simba abbiamo Donald Glover, detto "Childish Gambino", e in quello della leonessa Nala la star Beyoncé, per l'Italia il cast di voci è altrettanto straordinario con rispettivamente Marco Mengoni che dà voce al futuro Re ed Elisa che interpreta l'amica di Simba. Da brividi la loro interpretazione del brano "L'amore è nell'aria stasera".

Il film, che ha inoltre ispirato un musical a Broadway da 9000 rappresentazioni, ricevette l'Oscar nel 1995 proprio per la Miglior canzone originale "Can you feel the Love Tonight" (Elton John e Tim Rice), e per la Miglior colonna sonora ad Hans Zimmer. Altre voci per il cast italiano sono quelle di Edoardo Leo (Timon), Stefano Fresi (Pumbaa), Luca Ward (Mufasa), Massimo Popolizio (Scar) e Toni Garrani (Rafiki) e la partecipazione di Cheryl Porter, che interpreta la canzone "Il Cerchio della Vita".