Gerini: entusiasta e grata di portare in scena Monica Vitti

Benevento, (askanews) - Al festival del cinema e della televisione di Benevento Claudia Gerini ha presentato in anteprima "Raccontami", pièce teatrale sulla storia artistica di Monica Vitti, scritta da Anna Aquilone e diretta da Massimo Cinque. Un'impresa non da poco per l'attrice interpretare quest'icona del cinema italiano.

"Da parte mia c'è grande entusiasmo, quando mi hanno proposto di fare un recital su di lei e di raccontarla mi si è illuminato il cuore, perché amo molto Monica, amo i suoi lavori, la sua carriera, ho visto tanti film suoi, ho riso e mi sono emozionata con lei. Credo che sia una delle ultime grandi stelle del nostro cinema, quindi si prova anche gratitudine per la sua carriera". A chi la paragona proprio alla Vitti, Gerini risponde: "A me quando mi accostano, fanno questo paragone, sono lusingatissima. E' una bella responsabilità, è vero che ho fatto dell'ironia un po' il mio trade mark, quindi il mio pubblico sa che partecipo a commedie, il mio ruolo brillante è centrale nella mia carriera. ma ho fatto anche tanti drammi, quindi li ho abituati a questo cambio di registro. Però sono lusingata, perché avere le caratteristiche di un'interprete così, vuol dire che devo ancora di più impegnarmi e trovare dei giusti ruoli e mai accontentarmi".

Dopo aver interpretato Federica Angeli nel film "A mano disarmata" rivedremo di nuovo Claudia Gerini in una commedia, "Burraco fatale", con Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti. "Torno sempre alla commedia perché è un genere che mi ha dato tanto, a cui io voglio molto bene, per cui mi viene sempre voglia di commedia".

"Burraco fatale" uscirà il prossimo autunno, che sarà un periodo particolarmente intenso per la Gerini. "Ho fatto una partecipazione molto importante nel film di Gianni Amelio, che si intitolerà 'Hammamet', sugli ultimi mesi di Bettino Craxi, e si farà la terza stagione di Suburra, e quindi in autunno sarò di nuovo impegnata con questa serie Netflix", e poi basta, non posso dare altre anticipazioni" conclude ridendo l'attrice.