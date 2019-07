Agli Emmy Award record per Game of Thrones: 32 nomination

Milano, 17 lug. (askanews) - Game of Thrones ha battuto ogni record agli Emmy awards: l'ultima stagione della serie Hbo è candidata per 32 premi, mai nessuno aveva accumulato così tante nomination in una sola edizione. Fra i tanti: miglior serie drammatica, miglior attore per Kit Harington, miglior attrice per Emilia Clarke.

Valanga di candidature anche per la commedia The Marvelous Mrs Maisel,la serie Amazon che racconta l'evoluzione di Midge da casalinga a talento della standup comedy, nella cornice di una New York anni Cinquanta riprodotta alla perfezione.

Molto bene anche la serie Chernobyl, ricostruzione dell'incidente alla centrale nucleare, che ha conquistato 19 nomination.

Per sapere chi vincerà bisogna aspettare il 22 settembre.

Intanto la gara delle nomination la vince Hbo, con 137 candidature in totale, seguita da Netflix con 117.