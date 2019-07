Giansanti (Confagricoltura): innovazione per vincere sfide clima

Roma, 17 lug. (askanews) - Confagricoltura punta su innovazione e tecnologia e premia le imprese più virtuose. Lo afferma il presidente Massimiliano Giansanti.

"Confagricoltura e i suoi soci da sempre credono nell'innovazione. Il nostro compito è quello di produrre di più per i consumatori italiani, produrre in quantità e in qualità, soprattutto vincendo le sfide del cambiamento climatico. L'innovazione ci aiuterà a vincere queste sfide che sempre più sono onerose nei confronti delle attività dell'agricoltore. E per vincere queste sfide abbiamo bisogno di innovazione, di tecnologia, di digitale. Tutti argomenti che oramai sono nel quotidiano dell'agricoltore".

"Confagricoltura - ha sottolineato in occasione della cerimonia del Premio nazionale per l'innovazione in agricoltura - ha voluto premiare in questa giornata tutti quegli agricoltori che in questo anno hanno saputo portare innovazione in un settore fondamentale come quello dell'agricoltura nazionale. Credo che abbiamo tutti gli elementi per avere una agricoltura sempre più forte, più digitalizzata. Abbiamo bisogno di infrastrutture, abbiamo bisogno di sviluppare sempre più la rete e la banda larga e ultralarga, perché se vogliamo avere aziende agricole connesse con un mondo, abbiamo bisogno anche delle infrastrutture. Siamo pronti a fare il nostro lavoro de a portare sempre più innovazione nelle nostre aziende agricole".