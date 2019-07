AstroTopo, Topolino vola sulla Luna per i 50 anni dello sbarco

Roma, 19 lug. (askanews) - Topolino "vola" sulla Luna: per celebrare i 50 anni dallo sbarco del primo uomo sul suolo lunare, Topolino presenta l'AstroTopo. Con indosso la tuta spaziale ricca di particolari, inclusa l'impronta lunare, l'AstroTopo - esclusiva action figure dell'eroe disneyano - è pronto per la sua missione spaziale: alto 13 cm e con testa, braccia e gambe snodabili, è completo di un casco removibile e indossabile dotato delle mitiche orecchie e si rivela un gadget esclusivo da collezione.

L'AstroTopo - in vendita insieme al numero 3321 di Topolino - è interamente dedicato all'allunaggio nei fumetti e nei redazionali. Spazio, inoltre, a una storia in due puntate, affascinante e misteriosa, ambientata nello spazio: "Topolino e il castello sulla Luna", scritta e disegnata da Casty. Topolino e Pippo saranno diretti verso la Luna, dove scopriranno la presenza di un vero e proprio castello e che la nostra galassia è abitata anche da altri particolari personaggi. Un 'fantathriller' in due puntate, come lo definisce lo stesso Casty, che vede tra i suoi protagonisti anche Bippo, strampalato ex astronauta, parente di Pippo.