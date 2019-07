Le spettacolari immagini notturne dell'Etna in eruzione

Catania, 20 lug. (askanews) - In questo video le spettacolari immagini dell'eruzione notturna dell'Etna, in Sicilia. L0'attività vulcanica ha creato problemi alla circolazione aerea e solo nella tarda mattinata del 20 luglio 2019, è stata disposta la graduale riapertura dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa: la decisione, comunica la società di gestione dell'aeroporto, è stata presa dall Unità di crisi "vista la diminuzione dell emissione di cenere vulcanica in atmosfera".

I passeggeri - informa una nota - sono pregati di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Informazioni sull'operatività generale dell aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo, www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell aeroporto.

L'aeroporto di Comiso, invece, è pienamente operativo.