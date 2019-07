Spazio, il viaggio di @Astro_Luca Parmitano: sull'Iss in 6 ore

Baikonur, 20 lug. (askanews) - Cosa succede sulla navetta Soyuz quando viene lanciata verso la Stazione spaziale internazionale?

In questo video dell'Esa viene spiegato, passo dopo passo, il viaggio dell'astronauta dell'Esa e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica militare, Luca Parmitano per raggiungere la base orbitante, di cui sarà anche comandante, dopo il lancio dalla rampa numero 1 del cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, nello stesso giorno delle celebrazioni per il 50esimo anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna con la missione Apollo 11, il 20 luglio 1969.