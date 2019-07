Ambiente, a Greta Thunberg il "Prix Liberté"

Roma, 22 lug. (askanews) - L'attivista svedese Greta Thunberg ha ricevuto a Caen, in Francia, il "Prix Liberté". Il riconoscimento le è stato assegnato dalla Regione Normandia per la sua battaglia ambientalista tesa a rendere più consapevoli le persone dell'emergenza climatica in corso e di fronte alla quale capi di Stato e di governo fanno poco o nulla.

La 16enne ideatrice dei "Fridays for future", i venerdì di sciopero della scuola per chiedere di fare qualcosa contro i cambiamenti climatici, è stata inoltre invitata all'Assemblée nationale, il parlamento francese. "Ho ricevuto numerosi inviti per esprimermi davanti ai Parlamenti - ha detto in un'intervista a Libération - ma ho dovuto spesso rifiutare. Questa volta è un buon momento per la Francia", ha sottolineato.

Thunberg è stata invitata da 162 parlamentari del gruppo trasversale per il clima "Accéléron", per una riunione aperta agli altri deputati.