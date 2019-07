'Avengers: End Game' batte Avatar: è il film più visto di sempre

Milano, 22 lug. (askanews) - "Avengers: End Game" batte "Avatar": è il film che ha incassato di più nella storia del cinema. L'ultimo capitolo della saga Marvel portata al cinema da Disney, cominciata con Iron man, ha guadagnato 2 miliardi 790 milioni di dollari, mezzo milione in più rispetto al film di James Cameron del 2009.

Un record strappato a fatica: dopo 10 anni e solo in seguito alla decisione di riproporre il film nelle sale una seconda volta con alcune scene aggiutive, sei minuti in totale.

James Cameron l'ha presa con grande eleganza: "Un iceberg ha affondato il vero Titanic. Servivano gli Avengers per affondare il mio Titanic", ha scritto in un post su Facebook citando uno dei suoi film più celebri "Avete dimostrato non solo che il cinema è vivo ma che è più grande che mai".