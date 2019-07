Spazio, l'India ha lanciato la sonda lunare Chandrayaan-2

Sriharikota, 22 lug. (askanews) - L'Organizzazione per la ricerca spaziale indiana (Isro) ha effettuato con successo dallo Satish Dhawan Space Centre di Sriharikota, in Tamil Nadu, il lancio della sua seconda missione lunare Chandrayaan-2, che ha a bordo anche "Pragyam", un piccolo rover.

Il veicolo è destinato a operare sul suolo del nostro satellite naturale, esplorando il Polo Sud della Luna dal 7 settembre 2019 per studiare le caratteristiche di quest'area finora mai toccata, per un intero giorno lunare, pari a 14 giorni terrestri.

Il lancio, inizialmente previsto per il 15 luglio e rinviato di una settimana per un problema tecnico, è stato trasmesso in live streaming mondiale.

L'esatta natura del malfunzionamento di lunedì scorso non è stata diffusa, diversi media hanno parlato di una perdita di combustibile. La missione Chandrayaan-1 era stata lanciata nel 2008 e aveva individuato la presenza di acqua nelle rocce lunari.