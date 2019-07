Immigrazione clandestina: otto arresti a Marsala

Milazzo, 23 lug. (askanews) - Migranti e tabacco nei viaggi fantasma verso la Sicilia. E' stata sgominata una banda dedita al traffico di esseri umani e di sigarette tra la Tunisia e la provincia di Trapani. L'operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Palermo ha portato all'arresto di 8 persone, 4 italiani e 4 tunisini che, in gommoni da sette metri, veloci e invisibili, organizzavano la tratta. Per il viaggio bisognava pagare 1500 euro, una volta in Italia i migranti venivano fintamente assunti da una cooperativa di Marsala per fargli avere anche la disoccupazione.