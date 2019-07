Totti e De Rossi, jogging insieme nella pineta di Sabaudia

Roma, 23 lug. (askanews) - Francesco Totti e Daniele de Rossi ancora insieme, come ai vecchi tempi. I due capitani della Roma hanno fatto jogging insieme nella pineta di Sabaudia, come si vede nella storia pubblicata da Totti sul suo profilo Instagram. Immagini che hanno emozionato i romanisti fan della storica coppia. Nelle immagini si intravede anche Cristian, primogenito di Totti e Ilary.

E domani, 24 luglio, De Rossi compirà 36 anni e partirà per l'Argentina, dove lo attende il Boca Juniors.

La storia è stata postata con il tappeto musicale di "Ocean" di Carol G, le cui parole sembrano non essere state scelte a caso: "Me siento grande por ti, Y aunque lo intentara no podrìa sin ti, Toda mi felicidad es gracias a ti, Y si yo me muero volverìa por ti". ("Mi sento grande per te, anche se ci provassi non potrei farcela senza te, tutta la mia felicità è grazie a te, e se morissi tornerei per te").