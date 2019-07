May passa il testimone a Boris e a Corbyn dice: tuo tempo scaduto

Londra, 24 lug. (askanews) - Theresa May si è detta felice di passare il testimone a Boris Johnson, nuovo leader dei conservatori britannici e da oggi nuovo premier del Regno Unito. Nel corso del suo ultimo intervento da premier alla Camera dei Comuni, May ha avuto un acceso scambio di battute con il leader dei laburisti Jeremy Corbyn.

"Oggi è l'ultimo giorno di incarico per la premier e la ringrazio per il suo senso dello Stato"

"Spero Mr Speaker che abbia un periodo più rilassante come deputato senza incarichi di governo e forse come il Cancelliere (dello scacchiere, ndr) anche aiutandomi a fare opposizione ai piani sconsiderati del suo successore".

Il riferimento al cancelliere è a Philip Hammond, il ministro delle Finanze o cancelliere dello scacchiere, che con la nomina di Johnson a premier ha presentato le sue dimissioni.

La premier uscente ha replicato così alle accuse del leader dell'opposizione: "Come leader di un partito che ha accettato (di capire) quando il suo tempo era scaduto, forse è giunto il momento per lei (Corbyn) di fare lo stesso", ha detto May, suscitando enormi applausi dai suoi colleghi conservatori.

May si dimette dopo poco più di tre anni di lavoro, durante i quali non è riuscita a dare il via all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Molti deputati non sono contenti della leadership di Corbyn, in particolare della sua gestione di una lunga crisi legata a fenomeni di antisemitismo all'interno del partito e della sua equivoca posizione sulla Brexit.