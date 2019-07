Videogiochi, arriva su iPhone e Android "Real Flight simulator"

Milano, 24 lug. (askanews) - Per gli appassionati di simulazione di volo di linea su piattaforma mobile, come smartphone e tablet, sia con sistemi operativi iOS sia Android, è in uscita un nuovo gioco tutto "made in Italy"; si chiama Rfs - Real flight simulator, prodotto dalla Rortos.

"È il più realitisco e immersivo dei nostri simulatori - ha spiegato il titolare dell'azienda, Roberto Simonetto - nei prossimi giorni saremo sotto feature Android ed Apple e nella versione Beta abbiamo già 500 utenti".

Il Real Flight Simulator promette esperienze di volo simulato mai viste prima per questo tipo di prodotti. Si può volare in qualsiasi parte del mondo ed esplorare scenari e aeroporti in alta risoluzione con mappe satellitari, edifici 3D, piste, procedure e traffico aereo, chattare con altri piloti e volare con loro in multiplayer, gestire i piani di volo e interagire con i controllori del traffico aereo. E ancora personalizzare gli aerei, i loro indicatori, i guasti e le condizioni meteorologiche.

Il gioco ha una fisica di volo accurata, con suoni veri e si può interagire con il traffico in tempo reale. In altre parole, si possono visualizzare aerei realmente in volo con la possibilità di prendere il comando della loro versione virtuale nel gioco.

Presenti al momento 35 aeroporti con vie di rullaggio e aree d'imbarco passeggeri e 15 aerei di diverse compagnie ma gli utenti possono collaborare disegnando e inviando loro stessi livree vere o di fantasia per rendere unico il proprio aereo.