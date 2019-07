Videogame, a New York le finali dei mondiali di Fortnite

Milano, 27 lug. (askanews) - A New York va in scena l'evento di eSport più grande di sempre: i mondiali di Fortnite, il videogioco sviluppato da Epic games che da un paio d'anni a questa parte ha conquistato milioni di fan. Dopo le selezioni e le qualificazioni è cominciata la fase delle finali, le più importanti sabato con la sfida fra le coppie e domenica con la finale riservata ai giocatori individuali. In 100, secondo le regole del gioco, verranno catapultati su un'isola dove cercheranno di eliminarsi a vicenda mentre il campo da gioco si restringe. Chi resta in vita, vince e si porta a casa 3 milioni di dollari.

Il torneo si sta svolgendo a Flushing Meadows, mitica location che ispita li US Open, ma è possibile seguire tutte le fasi della finale in diretta streaming sul canale YouTube di Fortnite o su Twitch.