Parmitano dallo Spazio: "Vedo deserti avanzare e ghiacci sciogliersi"

"Dalle foto mie e dei miei colleghi negli ultimi sei anni ho visto i cambiamenti nel pianeta, con i deserti che avanzano e i ghiacci che si sciolgono. Spero che il nostro sguardo possa essere condiviso per allarmare seriamente sul nemico numero uno, il riscaldamento globale, affinché i nostri leader possano almeno rallentare e fermare questo trend". L'astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, Luca Parmitano, collegato in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale ha parlato con i giornalisti italiani nel corso della sua prima conferenza stampa in collegamento con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. Per l’astronauta siciliano si tratta del secondo incarico nello spazio, dopo quello del 2013. "Mi sono sentito subito a casa, il mio corpo si è abituato meglio rispetto alla prima volta, l’unica cosa a cui è difficile abituarsi è il caffè a bordo...", ha spiegato rispondendo alle domande dei giornalisti Parmitano, che nella seconda parte della missione, da settembre, avrà anche il ruolo di comandante della Stazione Spaziale.