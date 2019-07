Sardegna, vasto incendio nel nuorese: chiusa la statale 131

Roma, 29 lug. (askanews) - Sardegna alle prese con un vasto incendio che ha distrutto ettari di macchia mediterranea a Siniscola, nel nuorese.

I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per contenere le fiamme con squadre a terra, Canadair ed elicotteri regionali. Evacuati per precauzione tre nuclei famigliari, chiusa la Statale 131 tra Nuoro e Olbia.

Le operazioni di spegnimento sono state rese più difficoltose dal vento di maestrale. L'incendio ha provocato danni ingenti alle aziende agricole e la morte di decine di animali. La Coldiretti ha parlato di un vero e proprio "disastro ambientale ed economico"; strutture, fienili, trattori, attrezzatture e intere coltivazioni sono state distrutte dal fuoco.