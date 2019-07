Di Maio: ci aspettiamo sì da tutti partiti a taglio parlamentari

Roma, 30 lug. (askanews) - "Oggi è un bel giorno per M5s perché mancano 7 settimane per il taglio di 350 parlamentari e oggi in commissione Affari Costituzionali alla Camera inizia la discussione del provvedimento ed è l'ultimo voto che bisogna fare: nella seconda settimana di settembre tagliamo per sempre 345 parlamentrari della Repubblica. La prossima volta che votiamo avremo 345 poltrone in meno, stipendi in meno, portaborse in meno".

Ancora una volta Luigi Di Maio sceglie una diretta Facebook per dire che il MoVimento 5 stelle è in prima linea per tagliare il numero dei parlamentari. "Veniamo apostrofati come quelli del no, ma ci aspettiamo un sì da tutte le forze politiche" e poi ringrazia "i parlamentari perché parlamentari che tagliano se stessi non li ho mai visti".

"Vi ricordo che con la riforma di Renzi si volevano tagliare gli elettori, non le poltrone. Noi risparmiamo 500 milioni di euro, li potremo reinvestire ma non è solo questione di soldi bensì di semplificazione dello Stato".