"Un giorno di pioggia a New York", Woody Allen torna romantico

Roma, 1 ago. (askanews) - C'è la Grande Mela, Manhattan, c'è l'amore, i giovani protagonisti, il cinema e l'intreccio sofisticato. Woody Allen torna alla commedia romantica con il suo prossimo film "Un giorno di pioggia a New York", dal 10 ottobre al cinema (distribuito da Lucky Red), di cui è stato diffuso il trailer.

Sullo sfondo di una poetica New York, due giovani fidanzatini del college, Gatsby e Ashleigh, arrivano per trascorrere un weekend di coppia, ma i loro piani vanno in fumo. Fin dal loro arrivo in città i due si ritrovano separati e si imbattono in una serie di incontri casuali e bizzarre avventure, ciascuno per proprio conto.

Oltre ai fidanzati Timothée Chalamet ed Elle Fanning, tra i protagonisti ci sono Jude Law e Selena Gomez.