Maltempo, Vigili del Fuoco: migliaia di richieste di soccorso

Milano, 3 ago. (askanews) - I Vigili del Fuoco hanno ricevuto migliaia di richieste di soccorso in tutta Italia a causa del maltempo delle ultime 24 ore. "In Emilia Romagna svolti 423 interventi, Veneto 120, Lombardia 911, Marche 66", hanno comunicato precisando che "la situazione è migliorata, prosegue lo smaltimento degli interventi in coda".

Secondo Coldiretti il maltempo ha provocato milioni di euro di danni all'agricoltura con "piante sradicate, serre divelte, vigneti abbattuti, frutta flagellata come pure meloni e pomodori ma anche campi allagati, soia e mais stesi a terra dalle forti tempeste di vento, trombe d aria e temporali intensi accompagnati da grandinate killer con strade di campagna impraticabili e pascoli isolati".