Viva! Festival, la musica elettronica fa ballare la Valle d'Itria

Milano, 2 ago. (askanews) - Al via nella Valle d'Itria, in Puglia, il Viva! Festival, evento dedicato alla musica, in particolare a quella elettronica con una serie di concerti ed eventi che si svolgono nelle tipiche masserie pugliesi.

Nella prima serata show di Jon Hopkins, Powder, Mrcld, Z.I.P.P.O.

Il festival si chiuderà domenica 4 agosto.