"Piccola Stella" live, le lacrime di Ultimo all'Olimpico

Roma, 5 ago. (askanews) - A un mese di distanza da "La Favola", speciale data evento che lo ha visto esibirsi il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo pubblica il videoclip di "Piccola Stella", il singolo già certificato disco d'oro contenuto nell'album "Colpa delle favole" (disco di platino, Honiro, distribuzione Believe).

Il videoclip (https://youtu.be/lVoeJIakscs), realizzato da Francesco Giorgi e Simone Mastronardi, con il montaggio di Rocco Buonvino, rappresenta una dedica speciale al suo pubblico e mostra la performance live di "Piccola Stella" sul palco dello Stadio Olimpico al concerto del 4 luglio 2019.

Un racconto emozionante in grado di far rivivere tutte le sensazioni che Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha provato insieme ai suoi fan durante quella indimenticabile serata, ripercorrendone i momenti più importanti, tra cui i duetti con Antonello Venditti e Fabrizio Moro.

Nel frattempo, il cantautore si prepara a tornare live nell estate 2020 con il suo nuovo tour negli stadi. La tournée prodotta e distribuita da Vivo Concerti toccherà otto città a partire dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, sabato 6 giugno 2020, per poi fare tappa a Napoli (Stadio San Paolo, 13 giugno 2020), Milano (Stadio San Siro, 19 giugno 2020), Modena (Stadio Alberto Braglia, 26 giugno 2020), Pescara (Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, 4 luglio 2020), passando per Bari (Stadio San Nicola, 11 luglio 2020), Messina (Stadio San Filippo, 15 luglio 2020), per poi concludere tornando il 19 luglio 2020 a Roma, con l'evento speciale di chiusura del tour nel simbolo di Roma per eccellenza, il Circo Massimo.