Caserta, uomo finisce in un burrone con il parapendio

Caserta, 12 ago. (askanews) - Spettacolare salvataggio di un uomo finito in un burrone con il parapendio. Alle prime ore dell'alba in località Valle Agricola, in provincia di Caserta, un elicottero dell'Aeronautica Militare è intervenuto ed è riuscito a portare in salvo l'uomo precipitato in una zona impervia e non accessibile da altri mezzi via terra.

Il recupero è avvenuto grazie all'uso del verricello e poi l'uomo che nella caduta si è infortunato è stato ricoverato in ospedale.