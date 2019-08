Addio a Nadia Toffa, morta a 40 anni dopo battaglia col cancro

Milano, 13 ago. (askanews) - L'annuncio della morte come il racconto della sua malattia passa dai social network. Nadia Toffa, popolare conduttrice delle Iene se ne è andata. E' proprio la pagina Facebook del programma tv di Italia 1, a dare la notizia con un lungo post:

"E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, non perde mai. Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all'ultimo, fino a oggi. D'altronde nella vita hai lottato sempre".

"Sei riuscita a perdonare tutti, anche il fato, e forse anche il mostro contro cui hai combattuto senza sosta... il cancro, che fino a poco tempo fa tutti chiamavano timidamente 'Il male incurabile' e che, anche grazie alla tua battaglia, adesso ha un nome proprio.".

"Ed ecco le Iene che piangono la loro dolce guerriera, inermi davanti a tutto il dolore e alla consapevolezza che solo il tuo sorriso, Nadia, potrebbe consolarci, solo la tua energia e la tua forza potrebbero farci tornare ad essere quelli di sempre. Niente per noi sarà più come prima".

La conduttrice televisiva si era sentita male alla fine del 2017, poi le cure e il ritorno in Tv. Sembrava andare tutto bene poi il cancro è tornato ed Nadia ha ripreso la sua battaglia, che però non è riuscita a vincere. Ha sempre scelto di raccontare apertamente la sua malattia, in uno dei suoi interventi più discussi ha provocatoriamente definito "il cancro un dono". Il suo ultimo post su Instagram risale al primo luglio. Ad accompagnarlo, come sempre, uno scatto in cui sorride, accanto al suo cagnolino Totò.