Messico, Brad Pitt alla prima di C'era una volta a Hollywood

Città del Messico, 13 ago. (askanews) - Fan in delirio a Città del Messico per Brad Pitt. L'attore si è presentato alla prima del film C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino con un completo color sabbia e cappello tipo Panama in paglia. Sorridente e elegantissimo non si è sottratto alle richieste dei moltissimi messicano che gli hanno chiesto autografi e gli immancabili selfie.