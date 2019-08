Zingaretti: ora battaglia politica, mi batterò per unità Pd

Roma, 13 ago. (askanews) - La crisi di governo sta mettendo a dura prova i vertici dei Pd, spaccati tra la linea Renzi che cerca una mediazione con il movimento 5 stelle per un nuovo governo e quella che vuole andare presto a elezioni. A lanciare un appello all'unità con un video postato sulla sua pagina Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti, che ringrazia i volontari che stanno lavorando alle feste dell'unità e attacca l'esecutivo.

"Il Governo ha fallito, è in crisi e quindi le nostre ragioni erano quelle giuste. Ora è il momento dell'unità per proporre un'alternativa per il Paese. Costruiamo tutti insieme un'Italia più bella, a partire dalle feste de l'Unità rese possibili da militanti e volontari che ringrazio. Tutti possono partecipare, tutti possono fare la loro parte in questa battaglia politica e di democrazia".