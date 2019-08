L'italiano Luca Parmitano diventa il primo dj nello spazio

Ibiza, 14 ago. (askanews) - L'astronauta italiano Luca Parmitano è il primo dj nello spazio. AstroLuca si esibito per gli appassionati di musica elettronica dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), in collegamento con il festival di musica elettronica World Club Dome dal 2018 a Ibiza.

"Luca ha parlato con agli amanti della musica condividendo le sue esperienze in orbita e il valore della musica come mezzo per collegare le culture direttamente dal modulo Columbus della Stazione Spaziale Internazionale".